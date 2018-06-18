Murat Soydan'dan kötü haber geldi. Hürriyet'in haberine göre; Cumartesi günü evinde yatağından düşen ünlü oyuncunun kalça kemiği kırıldı. Ünlü sanatçının eşi Gül Soydan, "Evde bir kaza geçirdi. Hemen hastaneye kaldırdık. Başka bir rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için hemen ameliyat edilemedi. Salı ya da çarşamba günü operasyon yapılabilir" dedi.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde babasının memuriyeti dolayısıyla Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğmuştur.



Gerçek adı Rüçhan Tercan’dır. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı.



Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.



Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştır. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.



Murat Soydan 1966 yılında ''Perde'' Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilmiş ve «Kolsuz Kahraman» filmiyle sinemaya başlamıştır.