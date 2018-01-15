Turan Özdemir, İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre; yaşamını Bodrum'da sürdüren 'Dondurmam Gaymak' filminin unutulmaz oyuncusu Turan Özdemir, Dostlar Mahallesi dizisinde rol alıyordu.
21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.
Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden ünlü oyuncu Turan Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?
Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat. Turam Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul'a yerleşti. 2001 yılından sonra kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.
Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.
Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yaptı. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.
10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
TURAN ÖZDEMİR'İN FİLMLERİ
2011 - Pis Yedili
2010 - Geniş Aile
2009 - Gölgedeki Renkler
2009 - Babam Büfe
2008 - Üvey Aile
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Geç Gelen Bahar
2008 - Yağmurdan Sonra
2007 - Adem'in Trenleri
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - İki Yabancı
2005 - Dondurmam Gaymak
2004 - Kadın İsterse
2004 - Cennet Mahallesi
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2002 - Çekirdek Aile
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Tatlı Hayat
TURAN ÖZDEMİR'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
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