Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki ÖKK'nin ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davanın 13. celsesi görüldü.
İHA'nın haberine göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. İki gün süren davanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri dinlenildi. Tanık olarak dinlenilen Başçavuş Makbul Uluğ, olay tarihinde dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı olduğunu söyledi.
Aksakallı'nın şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile toplam 8 kez konuştuğunu belirten Uluğ, ilk önce Halisdemir'in Aksakallı ile temasa geçtiğini anlatarak, "Zekai Aksakallı, ondan karakolda olan bitenleri takip etmesini, özellikle Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'i takip etmesini istedi. Komutan, fırsat bulursa Ümit Bak ve Mehmet Ali Çelik'i etkisiz hale getirmesi emrini verdi" dedi.
Tanık ifadelerinin ardından söz hakkı verilen sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, tutuklu sanıklar Alperen Berat Durmuş, Ertuğrul Bozçal, Sedat Soysal ve Selçuk Sert'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Manga, sanık avukatlarının Zekai Aksakallı'nın tanık sıfatıyla mahkemeye çağrılma talebinin reddine karar verilmesini talep etti.
11 SANIĞA TAHLİYE KARARI
Duruşmaya verilen 1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alperen Berat Durmuş, Ertuğrul Bozçal, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Emrah Şentürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Mehmet Koç, Yıldıray Yılmaz, Gürbüz Türk ve Raşit Özdilek'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 12 Mart 2018'e erteledi.
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