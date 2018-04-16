Pentagon, şubat ayında 2019 mali yılı için Kongreye sunduğu savunma bütçesinde, Suriye'de DEAŞ karşıtı mücadele kapsamında iş birliği yaptığı gruplara 300 milyon dolarlık silah desteği talebinde bulunmuştu.
Bütçede ayrıca sınır güvenliği için söz konusu gruplara 250 milyon dolar bütçe desteği isteyen Pentagon, miktarların detayları ile ilgili belgeleri paylaşmamıştı.
AA, 2019 Mali Yılı Savunma Bütçesi kapsamında "savaş fonu" olarak da bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için ayrılan bütçenin detaylarını içeren belgeye ulaştı.
"2019 Mali Yılı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar: DEAŞ Karşıtı Eğit Donat Fonu Gerekçeleri" başlıklı belgede, ABD yönetiminin Suriye'de 30 bini Orta Fırat Vadisi'nde devam eden çatışmalarda, 35 bini de DEAŞ'tan alınan bölgelerde iç güvenliği sağlamak üzere toplam 60 ila 65 bin civarında bir grup için silah, mühimmat ve ekipman talebinde bulunduğu kaydedildi.
Belgede, "2019 mali yılı bütçe talebi, DEAŞ'ın daha önce kontrol ettiği toprakları kurtarmak, güvenliğini sağlamak ve savunmak için 35 bini İç Güvenlik Gücü, 30 bini çatışma personeli olmak üzere yerel ortak güçlerin ihtiyaçlarına dayalı olarak Suriye eğit-donat programını tam olarak fonlamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu belgede, 300 milyon dolarlık bütçenin 162,6 milyon dolarının silah, mühimmat, araç ve diğer malzemeler için ayrıldığı dikkati çekerken, 8 milyon dolarının temel yaşam destek malzemeleri, 28 milyon dolarının nakliye ve konuşlanma ihtiyaçları ve 101,5 milyon dolarının da operasyonel destek için talep edildiği ifade edildi.
71 MİLYON DOLARLIK SİLAH LİSTESİ
Belgede, ihtiyaç duyulan silahlar arasında, 25 bin AK-47 (kalaşnikof) otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500 ağır makineli tüfek, 400 RPG-7 roketatar, 95 keskin nişancı tüfeği, 20 adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet 120 milimetrelik havan topunun yer aldığı belirtiliyor.
Silahlar için 47 milyon dolar talep edilirken, belgede bu silahlar için 24 milyon dolarlık mühimmat talebi edildiği de dikkati çekti.
59 MİLYON DOLARLIK ARAÇ
Bütçe gerekçe belgesinde ayrıca 820 "taktiksel olmayan araç" ve "standart olmayan ticari araç" için toplam 59 milyon 325 bin 600 dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.
Temel yaşam desteği malzemeleri için de 8 milyon dolar talep edilen bütçede, dürbün, navigasyon, küçük insansız hava araçları, patlayıcı detektörleri gibi destek malzemeleri için ise 31 milyon 182 bin 700 dolar talep edildi.
HARÇLIKLAR İÇİN 30 MİLYON DOLAR
Belgede ayrıca, stratejik hava nakliye, karadan ve havadan nakliye için ise 28 milyon dolar talep edildi.
Operasyonel destek için 71 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belgede "harçlıklar" başlığı için ise 30 milyon dolar talep edildi.
Bunların yanı sıra Irak ve Suriye'de sınır güvenliği için ise 250 milyon dolar ayrıldığı da ifade edildi.
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