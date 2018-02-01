ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terör örgütü YPG’nin Afrin’den Türkiye’nin Kilis iline yönelik roket saldırılarında birçok sivilin öldüğü onlarca sivilin de yaralandığının hatırlatılması üzerine Korgeneral McKenzie şöyle konuştu:
"SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"
“Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK’nın Türkiye’ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz.”
“BU SİLAHLAR DEAŞ İLE OPERASYON BİTTİĞİNDE TOPLANACAK"
AA muhabirinin PYD/PKK’nın paravanı SDG’ya verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak “Bu silahların toplama işlemi başladı mı bu konuda ne aşamadasınız?” sorusuna ise McKenize “Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak , ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor, bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor” şeklinde konuştu.
Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, bu operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.
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