Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek, partisinin Güneydoğu'daki oylarının 14 kat arttığını açıkladı.

Aydınlık gazetesinde seçim sonuçlarını değerlendiren Perinçek, "Vatan Partisi’nin oyları Güneydoğu illerinde yer yer 14 kata varan yükselişler gösterdi" dedi.

Perinçek, "Vatan Partisi ise, PKK Terör Örgütünün temizlenmesinin Kürt oylarını özgürleştireceği görüşündeydi. Gerçekten de öyle oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütünü hendeklere gömmesi ve en son Afrin’e girmesi, HDP oylarında önemli düşüşlere neden oldu. Mehmetçik, PKK’ya vurdukça Güneydoğu illerimizde yaşayan halkımız özgürleşmektedir. Vatan Partisi’nin oyları Güneydoğu illerinde yer yer 14 kata varan yükselişler gösterdi. Vatan Partisi oylarındaki bu çarpıcı yükseliş, asker ve polis oyları sayesinde değildir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki, Vatan Partisi’nin asker ve polis lojmanlarının bulunduğu mahallelerin sandıklarındaki oylarda önemli bir artış bulunmuyor" dedi.

Perinçek, partisinin oylarına ilişkin şu tabloyu paylaştı:

110 BİN OY ALMIŞTI, PARTİSİNİN GERİSİNDE KALMIŞTI

Cumhurbaşkanı adaylığı için 110 bin 30 imza toplayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oy topladığı imzaların gerisinde kalmıştı. 110 bin 30 imza toplayan Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 95 bin 648 oy almıştı. Buna göre sandıktan Perinçek'e topladığı imzadan 14 bin 382 oy az çıkmıştı.