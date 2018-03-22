PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman ihtar cezası verildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 19 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Başkan Yıldırım, "İlla normal çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız veya siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor? Sezon başından bu yana birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren çok açık. Bizim oyunumuzun iyi veya kötü olması bizi bağlayan bir durum. 'Fenerbahçe de iyi oynamadı' argümanı boş bir argümandır. Futbol bir sonuç oyunudur. Siz hakemler olarak sonuca bu kadar etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım ayrıca hakem kararlarının adaletsiz olduğunu, Aykut Kocaman'ın da buna vurgu yaptığını ve hakemlerin art arda verdikleri kararlarla rakiplere iltimas geçilirken kendilerinin nizami gollerinin iptal edildiğini dile getirmişti. Hakem kararlarının ligin kaderini belirlediğini vurgulayan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray derbisine yönelik olarak da açıklamalar yapmış ve mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 3 penaltısını vermediğini dile getirmişti. Yıldırım, Galatasaray maçına ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ligin kaderi tamamen hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef adalet yok. Bülent Yıldırım'ın sahaya bir misyonla çıktığı o kadar belli ki, siz isterseniz Messi'yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor."

AYKUT KOCAMAN'DAN HAKEM İSYANI: "KONUŞMAKTAN UTANIYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Galatasaray derbisi sonrasında hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunurken hakemlere karşın eleştirilerde bulunmuştu. Maç sonlarında hakem konuşmaktan utandığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Bizim dışımızdaki 3 takımın işine geliyor. İçeride Beşiktaş'la oynayacakları için Galatasaray, buradaki beraberliğin iyi olduğunu düşünüyordu. Maça gelen hakem de aynı şeyi düşünüyordu galiba. Beraberliğin bozulmaması için elinden geleni yaptı. Çok net şekilde görünüyor bu. 3 tane net penaltı var. Feghouli'nin Neustadter'e yaptığı harekete görmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Dirar'a sarı kart gösterdi. Gri bir pozisyon. Ama aynı sarı kartı diğer tarafa göstermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SERGEN YALÇIN'A 1 MAÇ CEZA

PFDK ayrıca, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve Atiker Konyaspor'un 2-0 kazandığı Kayserispor maçında tribüne gönderilen Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da ceza verdi. PFDK'nın kararına göre Sergen Yalçın, 1 maç boyunca Konyaspor soyunma odasına giremeyecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor maçının 81. dakikasında hakem Halis Özkahya'ya itirazlarda bulunmuş ve bu nedenle tribüne gönderilmişti.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"