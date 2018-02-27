Spor Toto Süper Lig'de son haftaların formda ismi olan Fernandao, Vodafone Park'ta oynanan derbiyi de boş geçmemiş ve rakip fileleri havalandırarak son 3 maçındaki 4. golünü kaydetmişti. Fernandao'nun gol sevinci ise gündeme oturmuştu. Brezilyalı yıldız, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yayıncı kuruluştan görüntüleri isteyen TFF Hukuk Kurulu, Fernandao’nun yaptığı sevinç hareketlerinin tribünleri kışkırtıcı nitelikte olduğuna karar verdi. Hukuk Kurulu yaptığı ilk incelemede, Fernandao’nun sevinmek için gittiği tribünlerin alt bölümünde Beşiktaş taraftarlarının bulunduğunu belirledi. Bu nedenle de Beşiktaş taraftarlarında büyük tepki oluştuğu ve sahaya çok sayıda yabancı madde atıldığı kaydedildi. Fernandao’ya sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı en az 1 maç ceza gelebileceği belirtildi.

FELIPE MELO EMSALİ

Daha önce buna benzer bir sevinci bir dönem Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo yapmış ve o da PFDK'ya sevk edilmişti. Tecrübeli orta saha 2013'te yine bir Beşiktaş maçından sonra yaptığı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş, ancak hareketleri kendi stadında yaptığı için oy çokluğuyla ceza tayinine gerek duyulmamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' deneniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.02.2018 tarihinde BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."