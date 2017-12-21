Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU ÜST 415,416 MARATON DOĞU ALT 115,116, KUZEY KALE ARKASI ÜST 408,409 KUZEY KALE ARKASI ALT 108,109 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 18.12.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 16.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, dış saha forma setini yanında bulundurmayarak yedek forma seti ile sahaya çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 114 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.- CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ÜMRANİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET İPEK'in, 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY KALE ARKASI A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ SİNANOĞLU'nun, 16.12.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A, MARATON A,B,C,D,E,F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübü başkanı SEDAT KARATAŞ'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK'ın, 18.12.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BANDIRMASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Ve 53/10. Maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 12.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 17.12.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu SEZER BADUR'un, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- PENDİKSPOR Kulübünün, 16.12.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - OTTOCOOL KARAGÜMRÜK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu ONUR ERİŞ'in, 17.12.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu HASAN KÜÇCÜK'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

21- HACETTEPE SPOR Kulübü sporcusu ÜBEYD ADIYAMAN'ın, 16.12.2017 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu MÜCAHİT ATALAY'ın, 16.12.2017 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan KASTAMONUSPOR 1966 -KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASTAMONUSPOR 1966 Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KEMAL KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR - ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA KOCAKAYA'nın, 16.12.2017 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- MUĞLASPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ANADOLU BAĞCILAR SPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILAR SPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü sporcusu EMRE TOSUN'un, 17.12.2017 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübünün, 18.12.2017 tarihinde oynanan ELAZİZ BELEDİYESPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ELAZİZ BELEDİYESPOR Kulübünün, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- CİZRE SPOR Kulübünün, 17.12.2017 tarihinde oynanan CİZRE SPOR - BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KOCAELİSPOR Kulübünün, 16.12.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu CAFER TOSUN'un, 16.12.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ"

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