Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, teknik direktör konusunda mutlu sona ulaşmak üzere.

BeIN Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli takımın, teknik direktörlük koltuğuna getirmek istediği Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Phillip Cocu kimdir?

Phillip John William Cocu, Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik adam.

Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynamıştır. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol atmıştır. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirmiştir.

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmiştir.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 15, 2018