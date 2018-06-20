Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), Kuzey Irak’taki terör örgütünün ana karargâhı Kandil’e hazırlık amacı ile düzenlediği harekâtın ilk aşaması tamamlanırken, askeri birliklerin bu hafta boyunca bölgede konuşlanmayı sürdüreceği ve mevcut pozisyonunu sağlamlaştırmak için ‘alan hâkimiyeti’ sağlamak üzere yeni üs bölgeleri belirlemeye çalışacağı öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Kandil güzergâhı boyunca 4 önemli üs kurulacak. Ancak sayıya operasyon ve saha koşullarına göre karar verileceği vurgulanıyor. Sahadaki kaynaklar, koruma üslerinin 20’yi aşabileceğini belirtiyor.
300 TERÖRİST SERTEKİ BAMO’YA GEÇTİ
Bölücü örgütün Kandil ve çevresindeki köylerden bilgi akışını engellemek için sivillerin telefonlarını topladığı Gocan, Zergele, Berazgir ve Halgurt ile 6 bölgede baz istasyonlarını devre dışı bıraktığı öğrenildi. Sivil köylülerin sokağa çıkmasına yasak getiren terör örgütü, bölgeye girişlerde de kontrolü artırdı.
İletişim hatlarını iptal eden PKK’nın dün itibarıyla Serteki Bamo Dağı bölgesinde 4 kamp bölgesi belirlediği ve bu bölgelere PKK’lı teröristleri küçük gruplar halinde göndermeye başladığı öğrenildi. Bölgedeki yerel halk şu ana kadar 300’ü aşkın teröristin Serteki Bamo Dağı kırsalına 24 saat içinde sivil kıyafetler içinde taşındığını bildirdi. Serteki Bamo Dağı kırsalındaki köylerde yaşayan vatandaşlar ise PKK’nın bölgeye gelmesinin endişe yarattığını paylaştı. Bölgedeki önemli kanaat önderlerinden Abdulkerim Mahmud, “Dağlık bölgelerimizde hareketlilik görüyoruz. Neden ve kimlerin getirilmeye çalışıldığını bizler de anlamaya çalışıyoruz. Böyle sahipsiz görünse de sivil halkın yerleşik olduğunu unutmamak gerek. Sıkıntı oluşturacak her durum bölge halkını tedirgin ediyor” diye konuştu.
ÜST DÜZEY KADRO HAVADAN VURULDU
Diğer taraftan Kandil’in eteklerindeki yerel halktan alınan bilgilere göre cumayı, cumartesiye bağlayan gece düzenlenen hava operasyonu öncesinde PKK terör örgütünün üst düzey isimlerinin, Zergele Bölgesi’ne geldiği doğrulandı.
Bölge halkından ismini saklı tutan bir yetkili, “Farklı bölgelerden plakasız kamyonet tarzı araçlarla Zergele kırsalına intikal ettiler. Gece yarından sonra ise şiddetli bir hava operasyonu yaşandı” ifadelerini kullanarak PKK’nın üst düzey yöneticilerinin vurulduğunu teyit etti.
Aynı kaynak, harekâtın ardından PKK’nın bölgedeki bazı baz istasyonlarını kullanılamaz hale getirdiğini ve Zergele bölgesinde kaçakçılık yapan sivillerin telefonlarını ellerinden aldığını doğruladı.
Bu arada Türk savaş uçakları Lilkan, Goraşan, Navmergan, Hakurk, Çiyadel ve Gelireş bölgelerine dün gece hava operasyonu düzenledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.