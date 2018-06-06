DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’de mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmesinin ardından Antalya’da, imza koydukları Münbiç mutabakatının detaylarını anlattı. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:
HER DETAY GÖRÜŞÜLDÜ: Çalışma grupları içinde MSB, Genelkurmay ve MİT’ten arkadaşlarımız, ABD’li muhataplarıyla hazırlık yapmıştı. Onların tavsiyesi doğrultusunda biz de yol haritamızı gündeme aldık ve onayladık. Yol haritasının dışında genel olarak siyasi çözüm, terörle mücadele ve Suriye’de ne yapacağız. PKK ile mücadele, Irak’ta neler yapabiliriz. İkili ekonomik konular, çelik ve bakır üzerinde ABD’nin uyguladığı vergi gibi konuları görüştük. İkili ilişkiler, konsolosluk ve diğer hukuki meseleleri değerlendirdik. FETÖ’nün iadesi konusunda adım atmaları gerektiğini söyledik. Onlar da Rahip Bronson konusunu gündeme getirdi. Çalışma grubu ön toplantısını yaptı. Bu ay veya en geç temmuz ayında bir toplantı da Türkiye’de olacak.
MÜNBİÇ YOL HARİTASI: İstihbarat, Genelkurmay ve MSB’den uzmanlarımız ön hazırlık toplantısı yapacak. Daha sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Uygulama safhasında YPG Münbiç’ten çekilecek. Boşaltılan sahanın kontrolünü Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Üçüncü aşamada burayı kimlerin yöneteceğine ve güvenlik kuvvetlerinin kimlerden oluşacağına karar vereceğiz. Münbiç modelini YPG’nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Diğer bölgelerde de YPG’nin çekilmesi ve yerel unsurlara teslim edilmesi sağlanacak. Başta Türkiye’de yaşayan Suriyeliler olmak üzere Münbiç, Rakka ve diğer şehirleri terk etmek zorunda kalan mültecilerin geri dönüşlerini sağlamalıyız. İki tarafta da kararlılık var.
GÜLEN SORUŞTURMASI: Bu adım hem Suriye’nin geleceği için önemli hem de ABD ile ilişkilerimizi tekrar rayına sokmak için bir fırsat. Her iki tarafta da bu kararlılık var. Pompeo, “FETÖ konusunda sizden gelen bilgi ve belgeleri ciddiye alıyoruz. İlave bilgiler gönderdiğinizde bunları da ciddiye alıyoruz” dedi. Ben de kendisine, “Belge geldi, gelmedi, eksiği yanlışı var demeyin. Çalışma grubunu kurduk. Nesi eksik, ne yanlışı var bize söyleyin” dedim. Pompeo, FBI’ın, Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini söyledi. FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilmediğini ama ciddi bir soruşturma olduğunu ifade etti.
10 GÜN İÇİNDE UYGULAMA
Yol haritasının uygulanmasına yönelik, ön hazırlık, hazırlık ve uygulama aşamaları olacak. Hazırlıklar temmuz ayını beklemeden 10 gün içinde uygulanmaya başlanacak. Genelkurmay Başkanımız benim ziyaretimden önce muhatabı Dunford ile görüştü ve detaylarda mutabık kaldılar. Temmuzu beklemeden bu çalışmalar başladı ve devam edecek. Birinci aşamaya geçiş için 10 gün ön hazırlık. Birkaç ay içinde tamamlanacak. Uzun bir vade değil, 6 aydan az. Nüfus yapısı, demografi gibi kriterler olacak. YPG gelmeden önce savaş başlamadan önceki yapılar da kriter olacak. Sahada kargaşa olmasın amacındayız. Silahlar YPG’den alınacak.
ONAY YOK: ABD’liler kongreye onaya sunma gibi koşul sunmadılar. Öyle bir ön şart yok. Kurumlar kendi aralarında konuştular. YPG’yi terör örgütü saymayacaklarına dair bir izlenim görmedik, böyle bir söz de vermediler. Biz kendilerine net şekilde söyledik. Pompeo’ya, “PKK ile YPG arasındaki bağı en iyi bilen sizsiniz. Askerler de biliyor. Onlarla işbirliği yapmaya devam ederseniz ilişkilerimiz zedelenir” dedik.
TAVRINI GÖRECEĞİZ: Münbiç’ten sonra diğer şehirlere yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD’nin tavrı belli olur. Bunların SDG içine kattıkları çok sayıda Arap da var. Bunların hepsi bizim gözümüzde PKK’lıdır. ABD’ye, “Bunları, yönetimde yer alacak kişiler diye bize teklif etmeyin” dedik. Fırat’ın doğusundaki şehirlerde uygulama hayata geçince ABD’nin tutumunu göreceğiz. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu mutabakat, Fransa’yı da İngiltere’yi de Belçika’yı da kapsar. Türkiye ve ABD’nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Genel anlamda Suriye için fikirdaş ülkeler toplantısı yapacağız İstanbul’da. Diğer platformlarda koalisyonun içinde olan ülkelerle de siyasi çözüm için işbirliğimiz olacaktır.
ANLAŞMA DEĞİL BELGE: Bu bir anlaşma değil; üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası. İki dışişleri bakanının onayladığı bir belgedir. Hukuki belgenin ötesinde iki ülkenin ilişkilerini etkileyecek yol haritasıdır.
KANDİL OPERASYONU
Burada 4’lü işbirliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK aynı zamanda Erbil’in de düşmanıdır. PKK, Talabani içindeki grup, Goran tarafından da desteklendi. Onların desteği ile şehre indi. Terör örgütü ile işbirliği yaparsan olacak olan budur. PKK’ya yönelik operasyonlarda istihbarat paylaşımı da olacak. PKK’nın sınırımızın ötesinde de temizlenmesi konusunda kararlıyız.
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