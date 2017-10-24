Polisan'ın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti! Necmettin Bitlis kimdir?

Türk sanayisinin duayen ismi, boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman işletmeciliği) olmak üzere altı farklı sektörde faaliyet gösteren Polisan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, ani rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 23 Ekim Pazartesi günü yaşamını yitirdi.

Necmettin Bitlis’in cenazesi, 26 Ekim Perşembe günü, Teşvikiye camiinde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Bitlis ailesi 27 Ekim Cuma gününden itibaren 6 gün boyunca taziyeleri Necmettin Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul edecek.

Necmettin Bitlis, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Necmettin Bitlis’in ölümüyle Türk sanayisinin bir çınarını, 1500’e yakın çalışanı, binlerce müşterisi ve aileleriyle birlikte 10 binlerce kişinin geçim kaynağını oluşturan iştirak şirketleriyle Polisan ailesinin babasını kaybettiğini belirterek, duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Necmettin Bitlis ile 40 yılı aşkın süredir çok yakın çalıştıklarını anlatan Erol Mizrahi, şunları söyledi:

“Çok net ifade edebilirim ki; Polisan Holding’in dürüstlüğe, samimiyete, şeffaflığa, güvenilirliğe dayanan kurum kültürü tamamen kendisinin yansımasıdır. Sayın Necmettin Bitlis, şirketleri hem güvenli, sağlam finansal yapılara sahip, başarılı, rekabetçi işletmeler haline getirebilmek, hem de şeffaf hesap verme yeterliliğine sahip, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş, kalıcı bir şekilde kurumsallaşmayı güvence altına almış varlıklar haline getirebilmenin yolunun sermaye piyasalarına açılmasından geçtiğini görmüştü. Bu vizyon doğrultusunda Polisan, kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçirmiş bir şirket haline gelmek amacıyla 2012 yılının Mayıs ayında sermayesinin bir bölümünü halka arz ederek önemli bir adım attı.

Kurucumuz Necmettin Bitlis, çalışkanlığı, erdemliliği, dürüstlüğü, ileri görüşlülüğü ve azmiyle biz Polisanlılara her zaman ışık tutacak. Kuruluş ilkesi olarak, sürekli gelişimi benimseyen Polisan Grup, bundan sonra da yurtiçi ve yurtdışı atılım hızını artırarak sürdürecek ve Türk Kimya sektörünün öncü kuruluşlarından biri olmaya devam edecektir. Sayın Necmettin Bitlis’e, Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve çalışanlarımıza baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

Necmettin Bitlis, 1 Aralık 1928 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ticaret Lisesi'nden mezun olarak tamamlayan Bitlis, 1955 yılında iş hayatına girdi. 1956 yılında tekstil apre boya fabrikasının kurulmasıyla Polisan Holding'in temelleri atıldı.

1964 yılında tutkal üretimi için Polisan'ın kurulmasıyla büyümesini sürdürmüştür. Başlarda emülsiyon reçine üreten şirket sırasıyla formaldehit reçine ve 1985 yılında boya üretimine geçmiş, kimya sektöründe büyümüştür. Polisan Boya ayrıca holdingin ana şirketi konumundadır.

Polisan, (Poli Vinil Asetat-PVA) ve (Sanayi) kelimelerinden oluşmuş Türkiye'de bir boya üreticisi olarak hizmet vermeye başlamıştır ve günümüze kadar sürmüştür. Günümüzde Türkiye'de boya sektörünün önde gelen markalarından olmuştur.

Vefatına kadar Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdürmüş olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmüştür.

Necmettin Bitlis ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyesiydi.

Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, 24 Ekim 2017 tarihinde (bugün) hayatını kaybetmiştir.

Polisan Holding’in Yolculuğunda Önemli Kilometre Taşları

• 1956 Zeytinburnu’nda tekstil apre boya fabrikasının kurulması

• 1961 Kâğıthane’de Şark Mensucat fabrikasının kurulması

• 1964 Polisan Kimya Emülsiyon Reçine (PVA) üretiminin başlaması

• 1968 Formaldehit Reçine üretiminin başlaması

• 1971 Poliport lojistik ve depolama aktivitesinin başlaması

• 1985 Dekoratif boya üretiminin başlaması (Polisan Boya)

• 1994 Genel Müdürlüğün Kâğıthane’den Dilovası’na taşınması

• 2005 Şark Mensucat Fabrikası’nın Kâğıthane’den Çerkezköy organize sanayi bölgesine taşınması

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