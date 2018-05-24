2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda düşen uçağı Rus ordusunun füzesinin düşürüldüğü açıklanmıştı. Olayda 298 kişi ölmüştü.

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin Moskova'nın Malezya Havayolları uçağının düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Putin, Alamanya'nın bulgularını inceleyeceklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) Ukrayna’nın doğusunda 2014'te Rus ordusuna ait bir füzenin Malezya uçağını vurduğu açıklamasını yalanlamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, trajedinin gerçekleştiği dönemde ve sonrasında Rus askeri birliklerinin olaya karıştığına dair soruşturma grubunun iddialarını yalanladıkları hatırlatılmış, "Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait hiç bir füze sistemi Rusya-Ukrayna sınırından hiçbir zaman geçmemiştir." denilmişti.

Ayrıca Rusya tarafının soruşturma ekibine Ukrayna füzelerinin olaya karıştığına yönelik kanıtlar sunduğu da ifade edilmişti.

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