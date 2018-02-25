Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'deki ateşkesle ilgili olarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

BMGK, Suriye'de 1 ay süreyle insani ateşkes kararı almıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin düzenlendiği saldırılarda sivillerin öldüğü Doğu Guta'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir aylık insani ateşkes kararının alındığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "Bu, vazgeçilmez ilk adımdı. Gelecek saat ve günlerde bu kararın somut olarak uygulanması konusunda son derece dikkatli olacağız. Ateşkese riayet edilmesi gerekiyor ve insani yardım konvoyları, şiddet ve kıtlığa en çok maruz kalan yerleşim yerlerine gecikmeden ulaşabilmelidir. Acil tıbbi tahliyeler engellenmeden yapılmalıdır." ifadeleri kullanılmış ve Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran başta olmak üzere ilgili ülkelerin tümünün, kararın tamamen uygulanması için gelecek günlerde harekete geçmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ateşkes kararının uygulanması ve Suriye'de barışın sağlanması konularında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecekleri bildirilmişti.

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