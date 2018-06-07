İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Diego Schwartzman'la çeyrek final mücadelesine çıktı. Nadal, ilk seti 4-6 kaybetse sonraki üç sette rakibine 6-3, 6-2, 6-2'lik skorlarla üstünlük kurdu ve yarı finale yükselen taraf oldu.

DETAYLAR BİRAZDAN...