Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan iki çocuktan Bayram Erol'un kemik parçalarının HES göletinin mazgallarında bulunmasının ardından, Kelkit Çayı'nda JAK ve AFAD ekipleri tarafından bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan ve o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.



MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU



Aileler umutla çocuklardan gelecek haberi beklerken, yeni bir gelişme yaşandı. İlçede 25 Nisan'da muhtar Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç Kelkit Çayı´na uçtu. Araç sürücüsü Cebe suda kayboldu. Muhtarı bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında, 8 Mayıs'ta, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı. Anne Adile Erol'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.

ARAMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLADI



Bayram Erol'a ait bacak kemiği parçalarının bulunmasının ardından Kelkit Çayı'nda bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarını Bayram Erol´un babası Ömer Erol ve yakınları da takip etti. Kayıp çocuklar Dursun Kağan Taşçı ile Bayram Erol'un evlerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan Kelkit Çayı üzerinde JAK ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bayram Erol'a ait kemik parçasının bulunduğu, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan HES göletinde ise AFAD ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda ekipler kayıp çocuklar Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol ile 2 hafta önce suda kaybolan muhtar Ayhan Cebe'ye ulaşmayı hedefliyor. Ekipler, çocuklardan sadece birinin bacak kemiğinin bulunduğu bölgede, vücut bütünlüğüne ait bulgular elde etmeye çalışıyor.



'ÖLMEDİ DİYE UMUDUMUZ VARDI'



Arama çalışmalarını izleyen Bayram Erol'un babaannesi Rukiye Erol, ''Her zaman ölmedi diye umudumuz vardı. Kapıyı bir gün olur çalar diye bekliyorduk. Büyür de bir gün olur gelir diye gözlüyorduk. Ama dün daha büyük acı yaşadık. Zaten iki senedir yaşıyorduk. Dünkü acı bir başka oldu. Çocuğumuzun bacağı bulundu deyince bir kat daha üzüldük'' dedi.

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