Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıklar açılmaya devam ediyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde sandıkların yüzde 80'den fazlası açıldı. Peki adayların en yüksek oyu aldığı iller hangileri?
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en yüksek oyu aldığı yerler arasında Karadeniz illeri dikkat çekiyor.
Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı 5 il arasında Karadeniz illeri Gümüşhane, Rize, Bayburt ilk 3 sırada.
Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en yüksek oyu yüzde 81.92 ile Bayburt'tan aldı. Rize ve Gümüşhane yüzde 77 üzerinde oyla ile 2 ve 3.sırada. Onları Çankırı ve Aksaray izliyor.
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli, Tunceli, Edirne, İzmir ve Muğla'da en yüksek oya sahip. 5 ilde de yüzde 50'yi aşan İnce, en yüksek oranı yüzde 58 ile Kırklareli'de yakaladı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise oran olarak en yüksek oya Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Bilecik'te ulaştı. Akşener'in bu şehirlerdeki oy oranı yüzde 13 ila 16 bandı arasında değişiyor.
HDP'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en yüksek oya Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde ulaştı. En yüksek oyu yüzde 70 ile Şırnak'ta alan Demirtaş, Hakkari ve Diyarbakır'da da yüzde 60'ın üzerine çıktı. Bu üç ili sırasıyla yüzde 59.9 ve 58 ile Ağrı ve Batman izliyor.
Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu da en yüksek oy oranına yüzde 2.63 ile Bayburt'ta ulaştı. Ardından Trabzon, Elazığ, Bartın ve Gümüşhane geliyor.
Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek'in en yüksek oyu aldığı iller Bartın, Sinop, Zonguldak, Aydın ve Muğla oldu. Perinçek'in bu illerdeki oy oranı 0.3 ve 0.4 aralığında.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ EN ÇOK OYU NEREDEN ALDI?
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ise resmi olmayan seçim sonuçlarına göre sandıkların yüzde 85'ten fazlası açıldı. Partilerin en fazla oyu aldığı iller de belli oluyor. Buna göre;
AK Parti'nin en fazla oyu iller sırasıyla Rize, Çankırı, Konya, Kahramanmaraş ve Sakarya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi olan Rize'de Ak Parti'nin oyları yüzde 65'i geçti. Diğer illerde ise AK Parti'nin oyu yüzde 58 ile 60 arasında değişiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi ise yüzde 48 ile Kırklareli'de lider. CHP, Edirne, İzmir ve Muğla'da da yüzde 40'ı aştı. CHP'nin en yüksek oyu aldığı 5. il ise Tekirdağ.
MHP ise en yüksek oyu Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'de yüzde 32'nin üzerinde bir oranla aldı. Bayburt, Iğdır ve Yozgat ise Osmaniye'yi yüzde 25-28 arasında oy oranıyla izliyor. MHP, Kırıkkale'de de yüzde 24 bandında.
Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 10 barajını aşan HDP sırasıyla Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı ve Batman'da en yüksek oranına ulaştı ve yüzde 60 üzerinde oy aldı.
Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ise sırasıyla Burdur, Isparta, Antalya, Çanakkale ve Muğla'da yüzde 15 ila 20 ile en yüksek oy oranına ulaştı.
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