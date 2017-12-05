Son dakika: Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasında çapraz sorgu zamanı

ABD’de Mehmet Hakan Atilla davasının beşinci gününde Reza Zarrab (Rıza Sarraf), Atilla’nın avukatları tarafından sorgulanmaya başlandı. Çapraz sorgu adı verilen bu aşamada Atilla’nın savunma avukatları ekibinin soruları ile oldukça ilginç bazı bilgiler de ortaya çıktı. Atilla’nın avukatı Fleming, Reza Zarrab'ın mahkemede çizdiği şemalar üzerinde daha önce FBI ile birlikte çalıştığını iddia etti. Zarrab, soruşturma için benzer şemaları daha önce de çizdiğini kabul etti.

Hakan Atilla’nın avukatı Fleming, Reza Zarrab’ın hapishanede uyuşturucu kullandığını iddia etti ve Zarrab bu iddiayı da doğruladı. Fleming söz konusu uyuşturucu tipi için ‘sentetik marihuana’ ifadesini kullandı. Zarrab da “Bunun bir suç ya da yasadışı bir şey olduğunu bilmiyordum. Cezaevinde bir kural ihlali olabilir” yanıtını verdi.

Zarrab, ilk tutuklandığı günle ilgili olarak ABD’nin Miami kentinde gözaltına alındığında yanında 102 bin dolar bulunduğunu söyledi. Zarrab’a bu 102 bin doların Disney World’e seyahati amacıyla olup olmadığı soruldu. Zarrab ise,7 kişi için 10 günlük bir tatilde ihtiyaç duyabilecekleri nakit miktarı olarak bunu uygun gördüklerini söyledi.

Fleming, Zarrab’a ‘savcılığın ilgilendiği diğer kişilere tuzak kurulmasının teklif edildiğini ve Zarrab’ın bu kişilerin gözaltına alınabilecekleri yerlere gelmesini sağlamasının talep edildiğini’ öne sürdü. Zarrab ise bu iddiayı yalanladı.

Reza Zarrab, Hakan Atilla’nın gözaltına alınmasından önce kendisine işbirliği teklifinde bulunulduğunu kabul ederken o dönemde işbirliği yapmayı reddettiğini söyledi. Zarrab, FBI ile işbirliği yapmadan önce işbirliği konusunda anlaşmak için yetkililer ile 12 kez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

İlk aşamada ünlü avukatlar Giuliani ve Michael Mukasey’in hapishaneden tahliye edilmesi için siyasi bazı girişimlerde bulunduğunu söyleyen Zarrab, bu girişimlerin yasal olduğunu söyledi.

Savunma avukatı Fleming’in bir sorusu ise bugün gün boyunca Türkiye’nin gündeminde olan bir iddianın da Zarrab tarafından doğrulanmasını sağladı.

Duruşma salonunda Zarrab’ın ABD’de gözaltına alındıktan sonra gerçekleştirdiği belirtilen bir telefon konuşması dinletildi. Zarrab, bu konuşmada, “ABD’den hapisten çıkmanın en hızlı yolunun yalan söylemek” cümlesini kullandığını kabul etti.

Fleming, Zarrab’a (Zencani davası iması ile) İran’a girişinin yasaklanıp yasaklanmadığını sordu. Zarrrab, “Bildiğim kadarıyla herhangi bir yasak yoktu cevabını verdi” fakat Zarrab İran’da yaşamama sebebi olarak yaşam tarzına uygun olmamasını gösterdi.

Bir ara Fleming’in Zarrab’ı sorgusu sırasında duruşma salonundan kahkahalar yükseldi. Bunun sebebi ise Fleming’in sorduğu bir soruya Zarrab’ın verdiği bir yanıttı.

Fleming, Zarrab’ın halen federal hapishanede olmadığının tespiti için teyit sorusu sordu. Zarrab bir süredir federal hapishanede olmadığını teyit etti. Bunun üzerine federal hapishanedeki günlerini ima ederek Fleming, Zarrab’a “Metropolitan Cezaevi çok kötüydü değil mi” diye sorunca Zarrab’ın “Çok da hakkını yememel lazım” yanıtını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bu arada Zarrab’ın gardiyana verdiği rüşvet olarak da 45 bin doları telaffuz ettiği dikkatlerden kaçmadı.