Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yılında göreve Ersun Yanal'ın yerine gelen Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında ayrılık haberini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kulüple anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu hafta Trabzonspor ile son maçıma çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.

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