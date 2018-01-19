Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti ve Robin van Persie, ülkesine döndü! Hollanda 1. Ligi Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, eski futbolcuları Van Persie'yi transfer ettiğini açıkladı.

Hollanda ekibi, Van Persie'yi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 19, 2018

TÜRKİYE, AYRILIĞI HABERTÜRK'TEN ÖĞRENMİŞTİ!

Fenerbahçe'deki bu ayrılığı Habertürk bugün duyurmuştu. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper lig'de 2 maça çıkan Robin van Persie, gol atamadı. Sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek olan Robin van Persie, o süreyi beklemeden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi.

FORMALARI SATIŞA ÇIKMIŞTI

Feyenoord, transferi resmi olarak duyurmasa da Robin van Persie'nin formalarını resmi ürünlerini sattığı mağazada satışa çıkarmıştı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 19, 2018

Fenerbahçe'den yılda 4,9 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, son olarak ağustos ayında bir maçta forma giymişti. 31 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nda Fransa'ya karşı oynayan Van Persie, bu mücadelede sakatladı. Fenerbahçe'yle son maçına 24 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar karşısında çıkan Van Persie, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli takımda sadece 4 maçta formasını terletebildi.

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