Rolls-Royce, maliyetleri azaltmak ve şirketi daha kârlı ve dinamik bir duruma getirmek için iki yıl içerisinde 4600 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

134 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü İngiliz mühendislik devinin CEO'su Warren East tarafında duyurulan plana göre iş gücü yüzde 10 azaltılacak ve 2020'ye kadar yılda 400 milyon sterlin tasarruf edilecek.

Rolls Royce, bir süredir Trent 1000 motorlarındaki kompresör sorunu nedeniyle müşterileriyle sorun yaşıyordu. Öte yandan, bu tenkisatın şirketin 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül terör saldırısı sonrası havacılık sektöründe yaşanan krizin ardından en geniş çaplı işten çıkarma olduğu belirtiliyor. Rolls Royce, 2001 yılında 5 bin kişinin işine kriz nedeniyle son vermişti.

İşten çıkarmaların üçte ikisi, 15 bin 700 kişini çalıştığı İngiltere'nin Derby şehrindeki genel merkezden olacak ancak mühendisler bu işten çıkarmalardan etkilenmeyecek.

HİSSELER YÜZDE 2.7 ARTTI

Gazetecilere açıklama yapan Warren East, "Rolls Royce, tarihinin en önemli anlarından birini yaşıyor. Geniş uçak motorlarında dünya lideri olmaya hazırlanıyoruz ancak mühendisliğimiz ve teknolojimiz kadar işletmede de birinci sınıf olmak istiyoruz." dedi.

Daha modern bir organizasyon yaratılmasını teklif ettiklerini belirten East, şirket merkezinde ciddi bir küçülmeye gidileceğini ve Rolls Royce'u yavaşlatan, rekabet gücünü düşüren ve pahalıya mal olan karmaşıklığın ve mükerrer pozisyonların kaldırılacağını söyledi.

2015 yılında Rolls Royce'ta CEO görevine getirilen East, daha önce girişim seviyesindeki çip tasarımcısı ARM şirketini Britanya'nın en büyüğü haline getirmesiyle biliniyor. East, organizasyon işleyişindeki benzer sadeleşmeyi Rolls Royce'ta da yaparak verimliliği arttırma çabasında.

Haberler sonrası Rolls Royce hisseleri yüzde 2.7 artış gösterdi. Rolls Royce'un 26 bini İngiltere'de olmak üzere dünya genelinde 55 bin personeli bulunuyor.