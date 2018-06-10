Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar." dedi.
Yerlikaya, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) 'Türkiye'de yeterli basın özgürlüğü olmadığı' iddiasıyla başlattığı kampanyaya ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Avrupa merkezli başlatılan bu kampanyanın yeni olmadığını söyleyen Yerlikaya, katıldıkları birçok uluslararası toplantıda, bu asılsız iddia ve eleştirilere maruz kaldıklarını aktardı.
Yerlikaya bunda, dezenformasyon ve yalanların etkili olduğunu belirterek, "Terör örgütleri, Avrupa'da medya konusunda yanlış bilgi veriyor. 'Türkiye'de gazeteciler hapse atılıyor', 'Medya özgürlüğü yok' gibi sözlerle propaganda yapıyorlar. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Avrupalı yetkililer, kendilerine doğru bilgileri verdiğimde şaşırdılar. 'Bize gelen bilgiler bu' dediler." diye konuştu.
Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Medyanın suç işleme özgürlüğünün olmadığını anlattık. Burada tutuklanan birkaç gazetecinin gerekçesinin bu olduğunu söyledik. Türkiye'de basının özgür ve çoğulcu yapıda olduğunu anlattık. Örneğin Almanya, nüfus ve medya sayısı bakımından Türkiye'ye yakın bir ülkedir. Türkiye'nin medya kuruluşu sayısı Almanya'nın 3 katı. Orada 500 radyo ve televizyon kuruluşu var. Türkiye'de ise bu rakam 1750'nin üzerindedir. Türkiye'de çoğulcu yapı vardır. Değişik grupların olduğu medya sektöründe, sadece tekel veya kamu yayıncılığı yok. Özel yayıncılıkta da tekelleşme yok. Çok sayıda grupların yayın organları var. Türkiye'de herkes fikrini özgürce ifade edebiliyor. Partiler görüşlerini ifade edebiliyor. Seçim öncesi partiler ve adayları, televizyon kanallarında düşüncülerini ifade edebiliyor."
"TERÖR ÖRGÜTLERİ ALGI OPERASYONU YAPIYOR"
IPI Direktörü Barbara Trifoni'nin, basın özgürlüğü olmadığını savunarak kampanya başlattığına işaret eden Yerlikaya, buna da bazı Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin destek verdiğini ifade etti.
Yerlikaya, Türk medyasına yönelik asılsız iddiaların dillendirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Türk medyası, RTÜK ile ilgili bir dezenformasyon var. Bunun kasıtlı ve planlı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bize gelen eleştirilerden bunu anlıyoruz. Terör örgütleri Türkiye ile ilgili algı operasyonu yapıyor. Avrupa'daki yetkililere sürekli propaganda yapıyorlar. Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını, gazetecilerin tutuklandığını söyleyerek algı oluşturuyorlar. 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi karşısında tamamı, milli iradenin yanında durdu. Bu, Türkiye'de kaos oluşturmak isteyen bir takım mihrakların hoşuna gitmedi. Türkiye'de medyayı topluca cezalandırmak istiyorlar. Burada hedef, iktidar tarafı falan değildir. Türkiye'deki radyo televizyonların sağı, solu hepsi hedef alınmaktadır. Medya yıpratılmak istenmektedir."
Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın, Avrupa'da lobi faaliyetleri yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, "Boş durmuyorlar. Buradan kaçan FETÖ'cüler orada bir takım mihrakları etkileyebiliyor. Bu saldırıların sebebi, bu terör örgütlerinin Batı'daki faaliyetleri ve 15 Temmuz'da, Türkiye'de medyanın, topyekün bir şekilde milli iradenin yanında durması, ihtilale karşı direnmiş olmasıdır. Burada temel amaç 15 Temmuz'dan kalan hınçtır." ifadelerini kullandı.
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