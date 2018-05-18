Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı. İslam İşbirliği Teşilatı üye devletlerine üç gün önce yapılan davet üzerine olağanüstü toplanan Kudüs Zirvesi'ne çok fazla lider katılım sağladı. Zirve'nin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul Kongre Merkezinde başladı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İstanbul'daki İİT zirvesinde, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi. Kudüs için önlemlerin masaya yatırılacağı zirvede konuşan Ruhani, İslam ülkelerine ABD ile ticari bağları gözden geçirmeleirni İsrail ile tamamen kesmelerini önerdi.
Siyonist rejimin kullandığı nükleer silahların uluslararası barışa tehlike getirdiğini düşünüyoruz” diyen Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısıyla İslam dünyasının işgaller karşısında nasıl bir araya geldiğinin ortaya koyulduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Burada Siyonist düşmanı bir kez ve son kez İslam dünyasının ve ümmetin işgallere karşı nasıl bir araya gelebileceğimizi gösteriyoruz. Bu anlamda bir direnç hareketini ortaya çıkartmak için bir araya geldik. Tekrar ve tekrar direnç mesajını tekrarladık. Siyonistler bu çerçevede başkalarının fısıltılarını baskı altına almış olmasalardı ve bunu güçlü bir şekilde korumaya çalışmış olmasaydık. Bu vahşi saldırıya karşı direnmeseydik. İsrail burada bir grup birleşmiş olduğunu anlamasaydı bu tür suçu özgürce gerçekleştiremezdi. Şu önerilerimi sunmak istiyorum. Birleşmiş Milletlerin özel bir oturum gerçekleştirmesini ve Amerika'nın almış olduğu yasadışı kararı Siyonist rejimin işlediği suçların burada değerlendirilmesini öneriyoruz. Uzmanlardan oluşan bir grup bir araya gelip yasal siyasi ve ekonomik uzmanların bir araya geldiği toplantıyla çözümlerin ortaya çıkarılabileceğini umut ediyoruz. Yeni yasadışı kararların alınmasını bu anlamda önlemiş oluruz. Uygun siyasi, ekonomik ve ticaret önlemlerinin alınmasını gerektiğini düşünüyoruz. Müslüman hükümetlerin ve dünyanın özgürlükçü bütün hükümetlerin siyasi ve ekonomik ilişkilerini gözden geçirmesini öneriyoruz. Bütün bağlantılarını kesmesini öneriyoruz.'' dedi.
HAMDALLAH: BM'DE BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KONSEYİ OLUŞTURULMALI
Hamdallah, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için." dedi.
Uluslararası kanunlara karşı çıkarak ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı yapılmış bir hareket olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Hamdallah, "İki devlet çözümü üzerinde durmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Kudüs barışın anahtarıdır. Daha önce yaptığımız olağanüstü toplantıda da aynı şeyi söylemiştik, Kudüs'e karşı yapılan bütün kanun dışı hareketlere ve işgalci İsrail'e karşı durmamız gerektiğini söylemiştik." diye konuştu.
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, "Bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.
KUVEYT EMİRİ ŞEYH SABAN: KARANLIK İÇEİRSİNDEYİZ VE BİRŞEY YAPMIYORUZ
Şeyh Sabah, İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda, İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların, Filistin'in kimliğine karşı yapıldığını dile getiren Şeyh Sabah, "(Filistin'in) Tarihi geçmişi değiştiriyorlar, mukaddes toprakları değiştirmeye çalışıyorlar. Onların mozaiklerini değiştirmeye çalışıyorlar, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü o şehir bütün dinlerin şehri, hiçbir şekilde zorla bir güce, bir rejimin altına iştirak etmesi imkansızdır." dedi.
ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının sonuçlarının olacağını vurgulayan Sabah, "Sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ne kadar çok terörizmi ve radikalizmi beslediklerini görüyoruz." dedi.
Müslüman ülkelerin büyük bir karanlık içerisinde olduğunu vurgulayan Sabah, şöyle devam etti:
"Biz hala çok büyük karanlıklar içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor."
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