Son dakika... Rus balıkçı teknesi kayboldu!

Rus yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Vostok isimli bir Rus balıkçı teknesi, 21 kişilik mürettebatıyla birlikte Japon Denizi'nde kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderilen askeri personeli taşıyan helikopter, gemi ve mürettebatın izine rastlayamadan, yakıtı bitmek üzere olduğu için geri dönmek zorunda kaldı. Geminin kış mevsiminde son derece buzlanabilen ve hava sıcaklığının ekşi 25 dereceye kadar düştüğü Japon Denizi'nin Kuzeydoğu bölgesinde buzullara çarparak batmış olabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanlığı da kayıp balıkçı teknesini bulmak için Mi-8 helikopterlerini gönderdi.



Kış mevsiminde Japonya Denizi'nin en tehlikeli bölgelerinden birinde seyir halinde olan Vostok, 54 metre uzunluğunda ve 922 ton ağırlığında.

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