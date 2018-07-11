Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, iki Rus diplomatın ülkeye girişinin yasaklandığı iddia edildi.

Atina'nın aldığı karara gerekçe olarak "Yunanistan'ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri" gösterildi.

Yunanistan, Rus diplomatların Yunan devlet istihbaratıyla ilgili bilgi aktarımında bulundukları ve rüşvet aldıkları iddiasında bulundu. Yunanistan ve Rusya arasında iki yıl öncesine dayanan ülke güvenliğiyle ilgili kriz yaşanıyor.

Üst düzey Yunan diplomatik kaynaklara göre, Atina, biri Rusya elçilik yetkilisi Victor Yakovlev ve iki çalışanı kovmayı düşünüyordu. Aynı kaynaklar, Yunanistan'ın eğer her iki ülke de birbirinin bağımsızlığına saygı gösterirse, Rusya ile iyi ilişkileri sürdürmeyi istediği için uzun süreli diplomasi tavrını sürdüreceğini belirtti.