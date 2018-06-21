Burger King Rusya, geçtiğimiz günlerde yayımlanmaya başlanan Rus kadınlara yönelik tepki çeken reklam kampanyası sonrası özür dilemek zorunda kaldı. Ünlü fast food zinciri, Dünya Kupası'nda forma giyen bir futbolcudan hamile kalmaları durumunda Rus kadınlara ömür boyu Whopper vadetmekle kalmamış 47 bin dolar kazanma 'fırsatı' sunmuştu.

Salı günü Rusya'nın popüler sosyal medya platformu olan VK'da yayımlanan reklam, kamuoyundan büyük tepki almasının ardından geri çekildi.

Burger King Rusya, Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen platformda kampanyanın aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğunu kabul ederek özür diledi ve reklama ait tüm unsurları kaldırdı.

KIRICI OLDUĞU AÇIK

Burger King Genel Merkezi'nin ABD medyasına yaptığı açıklamada "Rusya'daki ekibin online olarak yürüttüğü ve kırıcı olduğu açık olan kampanyadan dolayı özür dileriz." denildi.

Rus haber ajansı Interfax'a göre Burger King'in Rusya distribütörü olan Burger Rus LLC şirketi ise VK platformu dışında herhangi bir basın açıklaması yapmadı.

Burger King Rusya'nın ülkedeki kadınlara yönelik reklam kampanyası öncesinde, haziran ayı başında bir Rus milletvekilinin Rus kadınlarına çağrısı da çok konuşulmuştu.

MİLLETVEKİLİNDEN YABANCILARLA SEKS YAPMAYIN ÇAĞRISI

7 dönemdir Duma'da vekil olan Tamara Pletnyova, Govorit Moskva ismindeki bir radyoya verdiği röportajda bekar Rus kadınları hakkındaki endişelerinden bahsetmiş ve 1980 Moskova Olimpiyatları sonrasında yabancı babalardan doğan çocuk oranının yükselmesine dikkat çekmişti.

Ulusalcı olmadığını belirten Pletnyova, "Aynı ırktan olsa tamam ama yine de Dünya Kupası için ülkeye gelen yabancı erkeklerle birlikte olmamalarını, Rus erkeklerle aile kurmalı, birlikte yaşamalı ve evlat vererek eğitmeli." demişti.