Son dakika gelen bilgiye göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin sorunu gündemdeydi.

DHA'nın haberine göre Putin, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.

Putin, Trump'ın Filistin liderine en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

Trump'ın, ayrıca, dün Moskova yakınlarında meydana gelen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Putin'e taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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