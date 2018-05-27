İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor. DHA'nın haberine göre, yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor.



Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayınladığı detaylı hava durumuna göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yağışlar, sat 15:00'ten itibaren etkisini kaybedecek.





BURSA, KOCAELİ VE YALOVA İÇİN SAĞANAK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli gök gürültülü sağanak (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Başlama-Bitiş Zamanı: 27.05.2018 04:00-27.05.2018 12:00

Çanakkale'nin doğu ilçeleri (Biga, Çan, Yenice) için uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale'nin doğu ilçelerinde (Biga, Çan, Yenice) 14.00 L'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 27.05.2018 09:30-27.05.2018 14:00

Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçeleri için uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir il merkezi ile kuzey ilçelerinde (Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Balya, Susurluk) 13.00 L'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 27.05.2018 09:15-27.05.2018 13:00

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER