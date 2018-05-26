Liverpool'da Salah şoku! Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Real Madrid'le karşı karşıya gelen Liverpool'da sakatlık sıkıntısı yaşanıyor! 26. dakikada Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele esnasında yerde kalan Salah, omzunun üzerine düştü. Gördüğü ilk tedavinin ardından ayağa kalkan ve oyuna devam eden Salah, yaklaşık 3 adkika sonra ise kendini bir kez daha yere bıraktı! Yerde kalan Salah, gözyaşlarını tutamadı!

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü iki oyuncusundan biri olan Salah, oyuna devam edemedi ve saha kenarına ağlayarak gelerek yerini Adam Lallana'ya bıraktı.