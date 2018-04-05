Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan Bayar, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi S. A. Bayar da gözaltına alındı.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere açıklamalrda bulundu. Vali Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış."

Vali Çakamak, saldırganın verdiği ilk ifadeye ilişkin ise şunları kaydetti:

"OLAY ÇOK FARKLI YÖNLEER ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

"Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan Bayar'nın eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını başsağlığı diledi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Saldırının ardından hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getiren Gönen, "Yarın saat 11.00'de rektörlük önünde tören düzenleyeceğiz." dedi.

"ODAYA GİRDİĞİMDE HOCAM CANSIZ ŞEKİLDE YATIYORDU"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Görevlisi Volkan Bayar tarafından yapılan saldırı sonucunda 2 eğitim görevlisi 1 dekan yardımcısı ve 1 bölüm sekreterinin hayatını kaybettiği olayı gören bölüm öğrencisi "Tamamen şahit olmadım. Silah seslerini duydum. Hocamın odasını girdiğim zaman cansız bir şekilde yerde yatıyordu. Yaklaşık 20 el silah sesi duydum. Kantinde hocamı beklerken oldu. Ölen hocalarımız dersimize giriyordu. Ailelerimiz bizi buraya okumak için gönderiyor” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kişilerin yakınları ESOGÜ Eğitim Fakültesi önüne akın etti. Üç akademisyen 1 fakülte sekreterinin hayatını kaybettiği olayda ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Fakülte önüne sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahale etti.

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