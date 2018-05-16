Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

25 Aralık 1950 doğumlu olan Mirzabeyoğlu'nun ismi, 1998 yılında Metris Cezaevi'nde çıkan isyanla duyuldu. 28 Şubat sürecinde tutuklandı. Yasadışı İBDA/C örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Yaklaşık 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının talebi üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 22 Temmuz 2014'te yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

2 Mart 2016 tarihinde ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. İBDA fikriyatının lideri ve fikir adamı olduğunu söyleyen Salih Mirzabeyoğlu'nun, 12 yıl tek başına kaldığı cezaevinde 58 cilt kitap yazdığı biliniyor. Asıl ismi Salih izzet Erdiş olmasına rağmen kamuoyunda Salih Mirzabeyoğlu olarak tanınıyordu.

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