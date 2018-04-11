Suriye'nin başkenti Şam'da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. İHA'nın haberine göre, patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.

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