Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden tarihçi Samevi Eyice ile Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı'nın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenazeden önce, restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre, Türbe önünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılışta İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua edildi. Kurdeleyi kesen Erdoğan, restorasyonun tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindekiler türbeye girerek ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün vefat eden tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice ile Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı'nın, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanlığı eski çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile Eyice ile Çataklı'nın yakınları katıldı.

Semavi Eyice'nin kızı Gülsen Eyice, damadı Mehmet Kemal Erbil, torunu Gülüm Güven taziyeleri kabul etti.

GURUR DUYUYORUM

Eyice'nin kızı Gülsen Eyice, "Türkiye'ye dünyaya çok değerli eserler bırakmış bir insan. Babam olduğu için gurur duyuyorum. Son nefesine kadar yanındaydım. Mekanı cennet olsun" dedi.

TARİHE SAHİP ÇIKTI

Eyice'nin torunu Gülüm Güven ise şunları söyledi: "İstanbul için, dünya için Türkiye için çok kıymetli bir insandı. Umarız arkadan gelen gençlerimiz de onun eserlerinden yararlanır ve tarihimize sahip çıkmada en az onun kadar hassas olurlar. Bugün birçok cami ve medresemizde emeği var. Bir çoğunun kurtarılmasında büyük mücadeleleri var. Her kurtarılan eser büyükbabam için onur vericiydi. Suriçi onun için çok kıymetliydi. Biz de son arzusunu yerin getirmenin gururunu yaşıyoruz. Halil İnalcık da burada zaten. İki kıymetli insan diğer kıymetlilerin yanına yerleşiyor."

ERDOĞAN-İHSANOĞLU SOHBETİ

Cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bir süre sohbet ettiği görüldü.

İNALCIK İLE EYİCE YANYANA YATACAK

Törenin ardından Semavi Eyice'nin cenazesi Fatih Camii haziresinde, 2 yıl önce ölen hocaların hocası tarihçi Halil İnalcık'ın kabrinin yanında toprağa verildi. Çataklı'nın cenazesi ise Edirnekapı Mezarlığı'nda gömüldü.

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