Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın dereye devrilmesi sonucu 2 asker kayboldu. Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda , Yeşiltepe Karakoluna giden 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerlerin bulunduğu araç, gece sabaha kadar etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereye devrildi.

AA'nın aktardığına göre, kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.





TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR

Genelkurmay Başkanlığı'nca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. DHA'nın haberine göre, arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3´ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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