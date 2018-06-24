Türkiye 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarını oyladı. Seçim sonuçları artık resmi olmasa da netleşmeye başladı. Birçok ilki içinde barındıran 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı olurken, milletvekili listeleri de şekillendi.

İttifak sistemi ile ilk kez girilen seçimde birçok tanınan sima milletvekili olurken, birçok tanınan kişi de Meclis dışında kaldı.

O isimlerden bazıları şöyle:

- İsmail Hakkı Gül - CHP Antalya Milletvekili adayı. Hakkı Gül seçilse Meclis'te en genç milletvekili olacaktı.

- Eski SAT Komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen İYİ Parti'den aday olmuştu. Türkşen Kocaeli'den aday gösterilmişti.

- Elif Nur Bayram 18 yaşında Kocaeli'den aday gösterildi. Bayram seçilse en genç vekillerden biri olacaktı. Bayram Meclis'e giremedi.

- Irmak Neriman Nebioğlu 1998 doğumlu CHP'den İstanbul 3. bölge milletvekili adayı gösterildi, seçilemedi.

- Merve Asa İYİ Parti'den Bursa 2. Bölge 10. sıradan aday oldu. Asa, 18 yaşında aday olabilme şartının getirilmesi ile en genç vekil olma şansına sahipti. Seçilemedi.

- Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Aslan da seçilemeyenler arasında. Aslan daha önce de MHP'den aday gösterilmişti.

- Veli Oğuzhan Öztürk MHP tarafından aday gösterildi. Öztürk, 18 yaşında aday gösterilen sayılı kişiler arasında yer alıyordu. Öztürk de seçilemedi.