Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerini bugün kesinleştirecek, yurtiçi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belli olacak. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri de www. ysk.gov.tr adresinden yarın saat 08.00’de ilan edilecek. Cumhurbaşkanı seçimi ile milletvekili genel seçiminde yurtiçinde 56 milyon 342 bin 263, yurtdışında da 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen sandık başına gidecek. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne AK Parti, BTP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. Seçim takvimin önemli diğer aşamaları şöyle

25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00’te sona erecek ve 23.59’a kadar itirazlar karara bağlanacak.

30 Mayıs: Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurtdışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye gönderilecek.

7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme işlemi başlayacak.

8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenip cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

19 Haziran: Yurtdışında oy verme işlemi sona erecek.

23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00’de sona erecek.

24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci tur yapılacak.

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