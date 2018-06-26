Bitlis'te Uzman Çavuş Cevdet Canördek'i şehit eden, 3 PKK'lı terörist insansız hava aracı (İHA) Bayraktar ile tespit edilerek Atak helikopteri ile vurularak, etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Şirvan İlçesi kuzeyinde yer alan Sehi Ormanları'nda, bir grup PKK'lı teröristin olduğu istihbaratının alınması üzerine, bölgede insansız hava aracı (İHA) Bayraktar ile yapılan taramada 3 PKK'lı terörist tespit edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter sevkedilerek PKK'lı teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındı. Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 PKK'lı terörist, Atak helikopteriyle vurularak öldürüldü.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Terör örgütü PKK'nın barınma alanı olarak kullandığı Sehi Ormanları'nda öldürülen 3 PKK'lı teröristin, dün Bitlis merkeze bağlı Aşağıyolak Köyü kırsalında şehit edilen Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in failleri olduğu belirtildi. Siirt'in Şirvan İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonun devam ettiği bildirildi.