HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde sözlerini yazıp bestesini yaptığı türküyü kızlarıyla birlikte çalıp söyledi.

Başak Demirtaş, Twitter'dan Selahattin Demirtaş'ın türküsünü kızlarıyla birlikte çalıp söyledi. Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı türkü için "Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu" ifadelerini kullandı.

— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 19, 2018