HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından rakiplerine mesaj gönderdi, seçmenden oy istedi.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

- Seçmene çağrı - "Günaydın arkadaşlar. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Eğer bir işiniz varsa işlerinizde kolaylıklar… Yok, eğer işsizseniz 1 oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a diyorum. Çünkü işsizliği bitireceğiz."

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Muharrem İnce'ye mesaj - "Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor."

AK Parti'nin seçim beyannamesi - "Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin cezaevinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim. Anayasa’daki masumiyet karinesini unutmadan yorum yaparsanız sevinirim."

Doğu Perinçek'e yanıt - "Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız."

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