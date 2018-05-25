Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, daha önce tutuklanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen şüpheli S.D. ile diğer iki şüphelinin aylık tutukluluk durumunu değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmede 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi.

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