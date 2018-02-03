Seren Serengil, dün sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek yapılan işlemlerin tamamlanmasından sonra 3 günlük hapis için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Serengil dün kaldığı koğuşun krokisini çizdi. Avukatı aracılığıyla sevenlerine 'iyiyim' mesajı göndermişti Fotoğraf Serengil'in hesabından:

"Sero'muzdan haber var... Sero Avukatı Ersoy bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti.... ve sevgilerini yolladı... " notuyla paylaşılmıştı.

CEZAEVİNDE MANİDAR KİTAP!

Bugün yine Seren Serengil'in hesabından avukatı aracılığıyla ünlü ismin yaşadıklarını anlattığı bir not paylaşıldı. İşte Serengil'in ilk gün yaşadıkları:

"Buraya Deniz'i ziyaret etmek için gelmiştim, o yüzden her yer tanıdık bana. Bavulumla geldim, bavulum arandıktan sonra elime 2 çöp torbası verdiler eşyalarımı içine koyayım diye. Birisi yardım edecek diye bekledim ama herkes kendisi taşıyormuş.

Bayağı bir şey getirmişim gören 6 ay kalacağım sanır... İçlik, yün çorap, 2 pijama, 2 eşofman, makyaj malzemelerim ve onları çıkartmam için gereken temizleyici toniklerim…"Buraya Deniz’i ziyaret etmek için gelmiştim, o yüzden her yer tanıdık bana.

Sonra elime bir kantin listesi verdiler, istediklerinizi sipariş veriyorsunuz. Cumartesi, pazar burada kimse olmayacağı için ne kadar gofret, çikolata, patlamış mısır, kola varsa aldım. Kütüphaneden kitabımı seçtim Bertrand Russell “evlilik ve ahlak” beğenirsem mutlaka önereceğim birileri olacaktır.

Odamı yerleştirdim minik bir televizyonum ve buzdolabım var. Yemek geldi biraz çorba içtim ama diğer yemekleri yiyemedim. Moralim bozuk bir şekilde ancak o kadar geçti boğazımdan. Bir acil butonumuz var, bir şey istediğimiz zaman o düğmeye basıyoruz. Boşların alınması için düğmeye bastım meğerse burada boş alınmıyormuş. Gelen görevli gardiyanımız burada boşları çöpe atacaksınız, tabakları da siz yıkayacaksınız dedi. Kantinden bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri aldım, boşlarımı kendim yıkadım.

Akşam oluyor, tabi yavaş yavaş özlem başlıyor. Noynoy, lady, tomtom ve jash’ı özlüyorum.Annemi merak ediyorum, benim cezaevine konuluşumu seyredip üzülmüş müdür diye. Derken kapımdaki küçük pencerem açılıyor ve “Seren hanım ziyaretçiniz var avukatınız gelmiş”diyorlar. Buradaki birçok kadının içeride olma nedeni hep bir erkek olmuş. Bir tek ben bir kadın yüzünden buradayım. Onlarınki mi acı benimki mi diye düşünmedim değil! Bir kızla tanıştım,kocasını öldürdüğü iddia ediliyor, müebbetle yargılanıyor ve 2 yıldır burada.

Bu hafta son duruşması var belki de ömür boyu burada kalacak.Onun hikayesini dinleyince kendime üzülmekten vazgeçtim ve en az benim kadar yufka yürekli olan avukatımdan kendisinin avukatlığını üstlenmesi için ricada bulundum. Hiç bir sebebim yokken buraya konulduğumu düşünmekte iken belki de bir insanın hayatına dokunmam için buraya gönderilmiş olabileceğimi farkettim.Bugün böyle bitti."