Fransa Açık 4. turunda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaşacak olan ABDli Serena Williams, kolundaki sakatlık nedeniyle maça çıkmayacağını duyurdu.

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ve 23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams, doğum yaptıktan sonra ilk kez bir grand slam turnuvasına katılmıştı.

Serena Williams'ın, 2012 ve 2014'te şampiyon olduğu Fransa Açık'ta iki yıl aranın ardından ilk defa mücadele edecek Maria Sharapova ile 4. turda karşılaşma ihtimali, tenisseverleri şimdiden heyecanlandırmıştı.



