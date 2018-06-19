Siirt'te askere hain tuzak; 1 asker şehit, 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde askerlerin geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından infilak ettirilen mayın sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

AA'nın haberine göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde 3 uzman çavuşun ilçeye bağlı Çirav Dağına operasyona yayan gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirilen mayın sonucu 1'i ağır, 3 uzman çavuş yaralandı.Durumu ağır olan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen şehit oldu.

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