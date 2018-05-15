Silah Ticareti Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Yasa Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıya konu anlaşmaya göre taraflar, sivillere yönelik savaş suçları ya da soykırım gibi amaçlar için kullanılacağı biliniyorsa silah satamayacak. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; BM Güvenlik Konseyi’nin silah ambargosu koyduğu ülkelere silah satılamayacak, silah simsarlarının kayıt altına girmeleri sağlanacak.

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