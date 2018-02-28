Sinop'ta bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SİNOP BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Yeni olan bir olay. Aldığım duyumlara göre, kaynak yapılırken bir patlama olduğundan bahsettiler. AFAD olsun, emniyet olsun, ambulans olsun hepsi orada. Bizden bu duman dolayısıyla talepte bulundular. Biz hemen arkadaşlarımızı oraya gönderdik. 1 ölü ve 1 yaralıdan bahsediyorlar." diye konuştu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

AA'nın geçtiği bilgiye göre, Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

LİMAN BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE SARSILDI

Sinop Limanı'na fırtına nedeniyle yanaşan bir kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

Limana çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ayrıca AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

25 ULUSLARARASI YÜK GEMİSİ DEMİRLEMİŞTİ

AA'nın aktardığına göre, Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 uluslararası yük gemisi, dev dalgalardan kaçarak Sinop'un doğal limanına demirledi.

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