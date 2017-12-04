Son dakika... Şırnak'ta kömür ocağında 3 kişi su dolu kuyuya düştü

Şırnak'ın Balveren beldesine bağlı Araköy mevkisinde iddiaya göre kapatılan kömür ocağına malzemelerini almak için giren Abdurahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ocaktaki su dolu kuyuya düştü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in haberine göre, 2 kardeşi kurtarmak için iple kuyuya dalan İdris İnal da bir süre sonra gözden kayboldu.



AFAD ve ambulansların sevk edildiği bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Batman da bölgeye dalgıçlar gönderildi.

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