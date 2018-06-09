Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 14'e ulaştı.

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer verildi.

"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu beş terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hale getirilmiş, bölgedeki operasyonlarda son iki günde hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 14 olmuştur."

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