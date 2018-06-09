Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Melih Yiğit'in edindiği bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde bulunan Kaval Dağı bölgesine arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 Özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaralılar bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harakat polisi hastanede yapılan tüm müdehallereler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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