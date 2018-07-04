Şırnak'ın Küpeli Dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si ise yaralı ele geçirildi.

Öte yandan terör örgütüne milis ve işbirlikçilik yaptığı tespit edilen 10 şahıs gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Şırnak’ın Silopi ilçesi Cumhuriyet ve Bostanlı mahallelerinde, terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetleri, kurye ve milislik faaliyetleri yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 10 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Karakol Komutanlığına götürüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemini kullandıkları iddia edilen 19 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen bir askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Balıkesir, Şanlıurfa, Tunceli, Muğla, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Antalya, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Zonguldak'a getirildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Antalya'da faaliyet gösteren kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ve FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.